أم البواقي: إنقاذ عائلة من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون

تمكن أفراد الحماية المندية لولاية أم البواقي من إنقاذ عائلة متكونة من 06 أفراد تتراوح أعمارهم بين ( 05 سنة _ 50 سنة ). وهذا إثر إختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربونCO المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى حي مالكي الحركاتي بلدية ودائرة أم البواقي.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية أم البواقي أن جميع الضحايا كان لديهم غثيان و ضيق في التنفس. حيث تم إسعافهم في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية بتقديم الأكسيجين قبل تحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.

وذكرت الحماية المدنية المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة مع الحرص على ترك منافذ التهوية ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.