أم البواقي.. إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز

نجحت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة، في إنقاذ عائلة مكونة من 7 افراد من الموت المحقق إختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون بولاية أم البواقي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن أفراد العائلة وجدوا متسممين بغاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء وبدون قناة تصريف الغازات و الموجود على مستوى المطبخ بالمكان المسمى حي مرجة بخة عين مليلة.

ويتعلق الأمر بكل من الاب 36 سنة ،الام 31 سنة ، الاطفال 2_9 سنوات، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم الى مستشفى عين مليلة.