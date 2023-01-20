أم البواقي.. إنقاذ عائلة من الموت المحقق اختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة من إنقاذ عائلة متكونة من 04 أفراد من الموت المحقق اختناقا بالغاز بأم البواقي.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المجنية، فإن العائلة تعرضت لبداية اختناق جرآء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمنزلهم العائلي بالمكان المسمى حي الأمل بلدية ودائرة عين البيضاء ولاية أم البواقي .

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للعائلة المتكونة من أم و ثلاث أبنآء تتراوح أعمارهم من 02 إلى 36 سنة، ونقلهم إلى المستشفى.