أم البواقي: إنقاذ فتاة من الاختناق بالغاز

أنقذت الحماية المدنية، شابـة تبلغ من العمر 23 سنة. إثر اختناقها بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى حي 200 سكن بلدية ودائرة عين البيضاء ولاية أم البواقي.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية أم البواقي، فإن الضحية لها ضيق في التنفس. تم إسعافها في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية. قبل تحويلها الى مستشفى عين البيـضاء

وذكرت الحـمايـة المدنيـة المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة. مع الحرص على ترك منافذ للتهوية ، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.