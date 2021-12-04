أم البواقي.. إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا بالغاز

تمكنت الحماية المدنية أم البواقي، اليوم السبت، من إنقاذ 6 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 12 و60 سنة. وهذا بعد تعرضهم للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة وذلك بالمكان المسمى حي النهضة ببلدية أم البواقي.

كما أن جميع الضحايا قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بأم البواقي. ومن واجهة أخرى، أنقذت الحماية المدنية مؤخرا 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مماثل بمدينة عين البيضاء.

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وتمكنت مصالح الحماية المدنية من اسعاف وإنقاذ 41 شخصا يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم غاز احادي الكربون. بكل من برج بوعريريج ، سكيكدة أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، الجزائر ، البليدة، نعامة، غليزان، قسنطينة، عنابة.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد حريقين مختلفين ، بكل من ولاية سوق أهراس والمدية. تسببت هذه الحرائق بولاية سوق أهراس إصابة شخص بحروق خفيفة اثر حريق شب في مسكن بحي العامرية بلدية سدراتة.

وأصيب شخصين ببداية اختناق جراء الدخان بولاية المدية على اثر حريق شب داخل منزل بحيى التجزئة 22 بلدية بني سليمان. تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان و نقلهم في حالة مستقرة الى المستشفى المحلي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد توفي 95 شخصا اختناقا بالغاز، وانقاذ 2006 آخرين تم إنقاذهم من موت محقق. من طرف عناصر الحماية المدنية منذ الفاتح من جانفي 2021 جراء الاختناقات بغاز احادي الكربون Co المتسرب من مختلف وسائل التدفئة.

و في هذا السياق تذكر و تدعو المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر. و كذا إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.

بالمقابل من خلال عدم غلق فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل. والقيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

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