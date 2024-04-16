أم البواقي: إيداع امرأة الحبس المؤقت بتهمة قتل ربيبها

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين فكرون بولاية أم البواقي، بإيداع امرأة رهن الحبس المؤقت بتهمة قتل ربيببها.

الأمر جاء بعد الاشتباه في تورطها في جريمة قتل ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات خنقا ، القضية كانت محل تحقيقات خلال شهر رمضان المنقضي، هذا و أمر قاضي التحقيق بإيداع زوجها أيضا والد الطفل الضحية رهن الحبس المؤقت.

كما تعود تفاصيل هذه الجريمة المأسوية الى شهر رمضان الماضي.

بعد هذا تنقل أفراد الشرطة بأمن دائرة عين فكرون إلى منزل المبلّغ لإجراء المعاينات اللازمة وإخطار وكيل الجمهورية، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية وتوجيه جثّة الضحية للتشريح الطبي لتحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى بعد أن أثبت أن الوفاة نتجت عن الخنق.

وتم توقيف الجانية والتحقيق معها ، اعترفت بأنها قامت بخنق الطفل الضحية .

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