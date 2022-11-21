أم البواقي: إيداع شخص الحبس المؤقت في قضية مضاربة

تم أمس الأحد بولاية أم البواقي، إيداع شخص رهن الحبس المؤقت. في قضية مضاربة غير مشروعة في مواد غذائية أساسية ذات إستهلاك واسع.

وحسب ما ورد في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء. فإنه “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء الرأي العام. أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع بالوقائع التالية.” لقد تمت متابعة المدعو (ب.ع) عن طريق إجراءات المثول الفوري، و بعد انعقاد الجلسة تم تأجيل القضية لجلسة الاثنين 28 نوفمبر 2022 بطلب من دفاع المتهم مع الأمر بإيداع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت”.