أم البواقي: إيداع شخص الحبس وحجز أكثر من 8 قناطير من اللحوم غير صالحة للاستهلاك

قام أعوان قمع الغش بمديرية التجارة لولاية أم البواقي بتاريخ 11 سبتمبر 2025 بعملية نوعية أسفرت عن حجز 700 كغ من الدجاج منتهي الصلاحية و غير موضب بحجم صغير. بالإضافة كذلك إلى 6 هياكل خروف بوزن 85.01 كغ شحوم و 23.9 كغ من البطاطا المقشرة بوزن اجمالي قدر بــــ: 818.8 كغ ، أي مايعادل أزيد من ثمانية (08) قناطير كلها غير صالحة للاستهلاك.

العملية تمت تحت الاشراف المباشر لوكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي في عمل مشترك مع مستخدمي الدرك الوطني، مصالح الأمن الوطني و المصالح البيطرية و القيام بعملية تفتيش دقيقة لمستودع تابع لمطعم ببلدية أم البواقي. لايتوفر على أدنى شروط النظافة والنظافة الصحية، حيث أن المتعامل الاقتصادي يقوم بحفظ وتخزين لحوم حمراء وبيضاء في ظروف غير صحية و تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

حيث تم السحب النهائي والحجز لهذه المواد واتلافها على مستوى مركز الردم التقني بأم البواقي بحضور اعضاء اللجنة المشتركة و الطبيبة البيطرية التابعة للهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية.

وبعد انتهاء التحقيق تم إعداد ملف قضائي ضد المتعامل الاقتصادي و تقديم المعني عن طريق اجراءات المثول الفوري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ام البواقي بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وايداعه الحبس المؤقت .