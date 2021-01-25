أم البواقي: اختناق امرأتين بغاز أحادي الكربون

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي، من إنقاذ إمرأتين تبلغان من العمر 21و 43 سنة، إثر اختناقهما بالغاز.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد اختنقت الضحيتين، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

ووقع حادث الاختناق في حي 600 سكن بلدية ودائرة عين مليلة ولاية أم البواقي.

وكان لدى الضحيتين ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهما في عين المكان، قبل تحويلهما الى مستشفى عين مليلة.

وذكرت الحماية المدنية المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة.

كما شدد على ضرورة الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.