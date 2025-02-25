أم البواقي.. اختناق 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ، بحي هواري بومدين ، ببلدية و دائرة سوق نعمان ولاية أم البواقي.

واوضحت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 22سا 55د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء ، بحي هواري بومدين ، ببلدية و دائرة سوق نعمان.

حيث خلف الحادث 03 ضحايا تتراوح ٱعمارهم بين 10 سنة و 40 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

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