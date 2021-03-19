أم البواقي: استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف شخصين

تمكن عناصر فرقة قمع الاجرام، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من إسترجاع سيارة مسروقة، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما في القضية .

القضية تعود الى صبيحة يوم 2021.03.15 اين تقدم الضحية الى مصالح الشرطة بأمن ولاية ام البواقي لتقديم شكوى سرقة.

وطالت العملية مركبته السياحية على مستوى حي 200 مسكن بأم البواقي.

وباشرت على الفور ذات المصالح تحرياتها وتحقيقاتها بنشر الابحاث على كل المصالح الامنية.

وتمكنت بوقت وجيز من الوصول لمكان إخفاء المركبة محل السرقة واسترجاعها من احدى ارياف إقليم قرية بئر رقعة بلدية بريش.

وبإستمرار التحقيق في القضية، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الامر بشابين يبلغان من العمر 23 و 26 سنة اللذان اعترفا بالجرم المنسوب اليهما.

وأنجز ضدهما ملفا جزائيا عن جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل، اخفاء اشياء مسروقة.

وكذا جنحة عدم التبليغ على جريمة يعلم بوقوعها” قدما بموجبه امام النيابة المحلية بأم البواقي بتاريخ 2021.03.18.