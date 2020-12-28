أم البواقي: الأمن يضبط أزيد من قنطار ونصف من الكيف المعالج

ضبطت فرقتي البياري ومكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي كمية معتبرة من الكيف المعالج.

العملية مكنت من حجز كميىة قدرت بحوالي 165 كيلوغرام خارج إقليم الإختصاص .

ووفق ذات المصالح العملية جاءت بعد إستعمال أساليب التحري الخاصة بالتنسيق الدائم و المستمر مع نيابة محكمة عين البيضاء

اين تم الكشف عن أفراد شبكة دولية تتاجر في المخدرات إنطلاقا من مصدر انتاجها إلى غاية الحدود الشرقية للوطن وتحديد هويتهم.

ليتم تمديد الإختصاص الى محكمة إختصاص عين الصفراء بولاية النعامة بغية إلقاء القبض على بارون المخدرات ومساعديه.

مما مكن من حجز هذه الكمية المعتبرة فيما يبقى المتورطون في حالة فرار .