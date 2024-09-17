أم البواقي: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والاعتداء على المواطنين بعين البيضاء

وضعت شرطة عين البيضاء حدا لجماعة اجرامية من 05 اشخاص مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. والاعتداء على المواطنين والاستلاء على ممتلكاتهم. كما حجزت مخدرات ومؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء محظورة.

القضية جاءت بعد استغلال عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء لمعلومات. مفادها وجود مجموعة من الاشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بالاعتداء على المواطنين وسلب ممتلكاتهم. تحت طائلة التهديد بالاسلحة البيضاء ، وترويج الممنوعات المخدرات والمؤثرات العقلية مستغلين في ذلك مسكن أحد أفراد المجموعة.

وعلى الفور وبإتخاذ كافة الإجراءات االقاونية بالتنسيق مع النيابة المحلية بعين البيضاء. تم توقيف المشتبه فيهم مع حجز عدد من الأسلحة البيضاء المحظورة المختلفة وكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مجزأة ومهيأة للترويج.

كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي محل أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية لتورطه في قضيتين اجراميتين منفصلتين.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملفين جزائيين عن قضيتي: “عرض ووضع للبيع مخدرات (كيف معالج). مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة” و “إنشاء عصابة أحياء بهدف خلق عدم الأمن.