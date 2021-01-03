أم البواقي: الإطاحة بسارقي الهواتف النقالة بحي الأمل

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أم البواقي: الإطاحة بسارقي الهواتف النقالة بحي الأمل
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بأم البواقي من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضيتي سرقة طالت هاتفين نقالين .

حيثيات القضية الأولى تعود الى 23 ديسمبر، بعدما تقدمت ضحية الى الأمن لترسيم شكوى سرقة هاتف نقال عن طريق النشل.

وباستغلال كافة المعلومات والمواصفات المقدمة من قبل الضحية تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

ويبلغ المشتبه فيه 23 سنة، ليتم انجاز ملف جزائي ضده عن قضية السرقة بالنشل، مع تقديمه أمام النيابة المختصة .

في حين سجلت القضية الثانية بتاريخ 24 ديسمبر، بعد تعرض شخص للسرقة طالت هاتفه النقال من داخل مركب.

ليتم بعد التحريات والأبحاث توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 19 سنة، مع استرجاع الهاتف النقال محل السرقة.

وتم انجاز ملف جزائي ضده عن قضية السرقة من داخل مركبة، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية.


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