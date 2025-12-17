أم البواقي: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بعين البيضاء

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص مشتبه فيهم. في سرقة السيارات والسطو على المنازل والمحلات التجارية.

القضية تمت بعد تلقي مصالح أمن دائرة عين البيضاء لشكاوى مواطنين أصحاب محلات تجارية ضد مجهولين بخصوص تعرض محلاتهم التجارية لفعل السرقة بالكسر. الذي استهدف سلع مختلفة وكذا الاستلاء على مركبة سياحية، على الفور تم فتح تحقيق في القضية. وبتكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية و مكان تواجد الأشخاص المشتبه فيهم، بعد وضع خطة عملياتية محكمة أفضت الى توقيف خمسة أشخاص من أفراد الشبكة الإجرامية. اضافة الى استرجاع المركبة السياحية محل السرقة.

المشتبه فيهم الخمسة، وبعد استفاء جميع الاجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية السرقة بظرفي الليل والكسر وإخفاء أشياء مسروقة. قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة عين البيضاء.

