أم البواقي: الإطاحة بشبكة مختصة في السرقة وتوقيف 6 أشخاص بينهم فتاة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع بعين البيضاء، في ولاية أم البواقي، من توقيف 06 أشخاص من بينهم فتاة.

وحسب أمن ولاية أم البواقي، فإن الموقوفين الستة مشتبه فيهم في عدة قضايا سرقات طالت مساكن ومحلات تجارية.

العملية جاءت على إثر عدة شكاوى من قبل مواطنين تعرضوا للسرقة من داخل المساكن والمحلات التجارية من قبل مجهولين.

أين قام عناصر شرطة عين البيضاء بتكثيف الأبحاث و التحريات، حيث تمكنوا من تحديد هوية ستة أشخاص من بينهم فتاة.

ليتم وضع خطة عمل أثمرت بتوقيف المشتبه فيهم الستة ، أعمارهم بين 18 و 27 سنة وتحويلهم الى مقر الأمن.

كما تم استرجاع بعض المسروقات، تمثلت في دراجتين هوائيتين، خزانة فولاذية وأدوات مختلفة .

المشتبه فيهم انجز ضدهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية.

وكذا جناية السرقة المقترنة بظروف الليل التعدد والكسر واستحضار مركبة ذات محرك لنقل المسروقات وتسهيل الهروب وإخفاء المسروقات.

وقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، في ولاية أم البواقي، بتاريخ 2020.12.24 .