أم البواقي: الإطاحة بشبكة مختصة في السطو المسلح والسرقة

تمكنت مصالح الأمن بولاية أم البواقي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السطو المسلح وسرقة ممتلكات المواطنين باستعمال العنف والدراجات النارية.

تعود حيثيات القضية إلى قيام المصالح الأمنية المشتركة من الإطاحة بمجرم خطير ينحدر من مدينة عين فكرون. مشتبه فيه في قضايا خطيرة تهدد سلامة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وخلق جو من انعدام الامان. على غرار الإعتداءات المختلفة بالأسلحة النارية والسطو المسلح على المواطنين وسلب ممتلكاتهم.

كما تم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع أثار هذه القضية من خلال البحث والتقصي عن معاونيه. وذلك من خلال تحصل فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على معلومات مؤكدة. وتحديد هوية 08 اشخاص يشتبه في إنضمامهم للتنظيم الإجرامي الذي يترأسه هذا الأخير. وهم بصدد نقل ممتلكاته المنقولة والمتمثلة في مركبات تستعمل في الأعمال الإجرامية. وكذا أسلحة نارية غير مرخصة لغرض إخفائها وإبعادها عن المصالح الأمنية .

على الفور وبعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون. تم توقيف 05 أشخاص منهم. وبعد تفتيش مساكنهم والاماكن المشبوهة التي يترددون عليها تم حجز ثلاثة أسلحة نارية تقليدية الصنع وخراطيش خاصة بأسلحة الصيد. أربعة مركبات مختلفة مستعملة “مسروقة ومطموسة الأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم غير صحيحة”. بالإضافة كذلك إلى مركبة رباعية الدفع تم إحداث عليها تعديلات بصفائح وقضبان حديدة من الأمام ومن الخلف قصد إستغلالها في عمليات السطو المسلح. دراجة نارية محل سرقة. متاريس حديدية “حادة” تستعمل في عمليات السطو وسيف تقليدي الصنع، ومؤثرات عقلية.

المشتبه فيهم الخمسة الذين تم توقيفهم أنجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضايا: “تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جنايات، بث الرعب في أوساط السكان، حيازة أسلحة نارية من الصنف الرابع دون ترخيص.