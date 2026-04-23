أم البواقي: الإطاحة بشبكة من بينها طبيب وصيدلي تُروّج المؤثرات العقلية باستعمال وصفات طبية

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين عن فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بمسكيانة. بالتنسيق وتبادل المعلومات مع المصالح المشتركة بأم البواقي. في عملية نوعية من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بوصفات طبية.

العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم الإختصاص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بوصفات طبية. ليتم وضع تشكيل أمني مدروس على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالخرجة الشرقية لمدينة مسكيانة ولاية أم البواقي. أين تم توقيف المركبة النفعية محل البحث وبعد عملية التفتيش عثر على وصفات طبية لطبيب محلف مدون عليها مؤثرات عقلية.

وإستكمالا للتحقيق وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات وإستفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف جميع عناصر الشبكة الإجرامية. حيث مكنت العملية من توقيف 06 أشخاص من بينهم صيدلي وطبيب. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة نفعية ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 64300 أورو ومبلغ مالي بالعملة الوطنية مقــدر بـ142.000 دج. حجز كمية من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع مقدرة بـ118 كبسولة ومواد صيدلانية منتهية الصلاحية، حجز 288 وصفة طبية محررة و04 هواتف نقالة.

فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.

