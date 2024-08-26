أم البواقي: الإطاحة بشخص يسرق المركبات عن طريق الكسر

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون ولاية أم البواقي من توقيف شخص. مشتبه فيه في قضايا السرقة بالكسر من داخل مركبات .

العملية جاءت في إطار المهام التي تقوم بها مصالح أمن ولاية أم البواقي. خاصة ما تعلق بحماية الأشخاص وتأمين ممتلكاتهـم. وتمت بعد تلقي مصالح أمن دائرة عين فكرون لعدة شكاوى ضد مجهول حول موضوع السرقة بالكسر من داخل مركبات استهدفت أغراض مختلفة.

على الفور تم فتح تحقيق في القضايا وبتكثيف الأبحاث والتحريات واستغلال جميع المعلومات. تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 27 سنة. ليتم تحويله إلى مقر الشرطة وتقديمه أمس أمام نيابة محكمة عين فكرون. بعد أن أنجز ضده ملفات جزائية عن قضايا “السرقة بالكسر من داخل مركبة”