أم البواقي.. الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة وحجز أسلحة بيضاء

نجحت شرطة عين البيضاء بأم البواقي، اليوم الاربعاء، في الإطاحة بعصابة أحياء بثت الرعب في نفوس المواطنين، كما تم على إثر هذه العملية حجز أسلحة بيضاء محظورة وأدوات مختلفة.

وجاء في بيان مصالح أمن أم البواقي، “إنه على إثر قيام مجموعة أشخاص بأعمال إجرامية وتخريبية استهدفت بالدرجة الأولى سكان بعض الاحياء بوسط مدينة عين البيضاء، على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية مدروسة للتصدي وتوقيف هؤلاء الفاعلين يتعلق الأمر بسبعة أشخاص وذلك من خلال تحديد هوياتهم باللجوء الى الاساليب التقنية وكذا تكثيف الابحاث و التحريات، و بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية بعين البيضاء وباتخاذ كافة الاجراءات القانونية تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم و توقيفهم واسترجاع كل الأسلحة البيضاء (سكاكين وسيوف مختلفة الأحجام،عصي، قارورات مولوتوف ،عصا كهربائية…)المستعملة في ترويع وترهيب الساكنة وكذا كمية من المؤثرات العقلية وتجهيزات أخرى بالإضافة الى مبلغ مالي من عائدات الترويج و دراجتين ناريتين .

المشتبه فيهم السبعة انجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية”تكوين عصابات أحياء بثت الرعب في أوساط المواطنين و المساس بممتلكاتهم وخلق جو انعدام الأمن”قدموا بموجبه امام نيابة محكمة عين البيضاء بتاريخ 2021.09.15.