أم البواقي: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب في عين الكرشة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين كرشة بأم البواقي من وضع حد لعصابة أحياء وتوقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم. مع حجز أسلحة بيضاء محظورة مختلفة وكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار نشاطات ومجهودات الأمن الوطني الرامية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة. لاسيما ما تعلق بحماية الأشخاص و المساس بالسكينة العامة والأمن العام، وكذا محاربة الجريمة المتعلقة بالاتجار وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

القضية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة لأمن دائرة عين كرشة بلاغ مفاده نشوب شجار بين مجموعتين من الأشخاص بأحد أحياء مدينة عين كرشة. إستعملت فيه أسلحة بيضاء مختلفة “سيوف سكاكين، شماريخ، فلامبو”.

على الفور وبإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وبالتدخل الإحترافي والمحكم تم فض الشجار وتوقيف عدد من المشتبه فيهم الذين وصل عددهم إلى 10 أشخاص من كلا المجموعتين تتراوح أعمارهم بين 19 و 42 سنة.

هذا بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية مع حجز الأسلحة المختلفة التي استعملت في الشجار وتتمثل في سيفين تقليدي الصنع من الحجم الكبير.

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