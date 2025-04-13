أم البواقي: الإطاحة بعصابة تنصب على المواطنين عبر الفايسبوك لسرقتهم بالعنف

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء ممثلة في الأمن الحضري الرابع بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية. من وضع حد لجماعة إجرامية مختصة في السرقة بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة. بعد إستدراج الضحايا والنصب عليهم عبر منصات التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

القضية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة بعين البيضاء لعدة شكاوي لمواطنين ينحدرون من عدة ولايات. ضد مجهولين في موضوع الإعتداء الجسدي والتهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة متبوعة بالسرقة.

التحريات المكثفة والتحقيقات التي باشرتها ذات المصالح، بينت أن الأمر يتعلق بجماعات إجرامية لمسبوقين قضائيا. يقومون بإستغلال صفحات وهمية عبر الفيسبوك لعرض سلع متمثلة في دراجات نارية بأسعار مغرية. ومن ثم استدراج الضحايا لاماكن معزولة والاستلاء على اموالهم واغراضهم بالعنف وتحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء مع تحطيم مركباتهم.

الخطة الأمنية المسطرة بالتنسيق مع النيابة المحلية التي تخللها التتبع والترصد. مكنت عناصر الشرطة من الإطاحة في حالة تلبس بعناصر هذه الجماعة الإجرامية المتكونة من شخصين من محترفي الإجرام. يبلغان من العمر 21 و 22 سنة

وقد تم اتخاذ في شأنهما كل الإجراءات القانونية وأنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية: السرقة بالتعدد عن طريق الاستدراج. مع التحطيم العمدي لملك الغير، قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء.

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