أم البواقي.. البياري توقف شخصين وتحجز أزيد من 6200 قرص مهلوس

ألقت، فرقة البحث والتدخل BRI بأم البواقي، القبض على شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 27 و34 سنة.

كما حجزت ذات المصالح كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وكذا مبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج.

وحسبما أفاد به بيان، فإنّ عناصر الشرطة تمكنت من توقيف مركبة سياحية من نوع رونو سامبول، بمدخل مدينة سيقوس، بالاستعانة بالامشاط الحديدية.

بعد محاولة تجاوزها تشكيل الحاجز الامني، أين تم توقيف شخصين وبتفتيش المركبة تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

والتي قدرت بـ6240 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدره 669655.00 دج يعتبر كعائدات المتاجرة بهذه الأدوية.

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملف جزائي عن قضية: النقل والحيازة لغرض البيع ووضع للبيع مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة

كما تم تقديمهما بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون لذات الولاية.