أم البواقي.. “البياري” توقف شخصًا وتضبط أزيد من 1300 قرص مهلوس 

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية (بياري) بأم البواقي من توقيف شخص وضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

القضية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر الفرقة مفادها تواجد شخص على متن مركبة سياحية وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج بمدينة عين فكرون.

وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة، كثفت الفرقة التحريات والأبحاث لتتوصل إلى تحديد نوع المركبة وتتبع مسارها. ليتم توقيفها بمدينة سيقوس.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة، تم ضبط 1305 كبسولات من دواء بريغابالين 300 ملغ، حولت رفقة المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المشتبه فيه، أنجز ضده ملف جزائي عن القضية قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.