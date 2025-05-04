أم البواقي.. الحبس المؤقت لـ 4 اشخاص بتهمة المضاربة في سيارات “فيات دوبلو”

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء اليوم إيداع 4 أشخاص الحيس المؤقت بتهمة المضاربة في سيارات فيات “دوبلو بانوراما”.

وأوضح بيان محكمة عين البيضاء أنه إثر فتح تحقيق إبتدائي حول ممارسات تجارية غير مشروعة يقوم بها وكيل خاص معتمد لدى شركة - فيات الجزائر – عن طريق المضاربة في المركبات علامة فيات دوبلو بانوراما “يبيعها لوسطاء، يقومون هم بدورهم بإعادة عرضها للبيع في قاعات عرض وبأسعار مرتفعة. قامت الضبطية القضائية بتوقيف المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل “ب. أ ” ، ” خ. و”، “ب. أش”.

وتم اليوم الاحد تقديم المعنيين أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري عن تهمة المضاربة غير المشروعة.

وبنفس التاريخ تم تأجيل القضية مع الأمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.