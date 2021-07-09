قناة النهار أم البواقي: الحركاتي..شيخ تجاوز القرن يرعى قاعة الصلاة بنشاط وحيوية بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2021 - 12:32 أم البواقي شارك غرِّد 141 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957965 اقرأ أيضا عادل حابسة: تأجيل كل النزاعات التي تنجم عن عمليات التصدير إلى غاية إستكمال الإجراءات الجمركية قناة النهار 04 جويلية أجواء صيفية ودرجات حرارة مرتفعة.. طقس الثلاثاء 22 جوان 2021 قناة النهار 22 جوان رئيس الجمهورية يشرع في مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية إبتداء من السبت المقبل قناة النهار 25 جوان الصالون الوطني للزواج يعود في طبعته التاسعة بعد سنتين من الغياب قناة النهار 26 جوان