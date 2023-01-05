أم البواقي: الدرك يحجز أكثر من 187 كلغ من المخدرات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية أم البواقي، من حجز 187.8 كلغ من الكيف المعالج.

العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية، أين تم العثور وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج. على مستوى سيارة سياحية في الطريق الوطني رقم 10 عند مدخل مدينة مسكانة. المحجوزات كانت مخبأة بالصندوق الخلفي للمركبة. كما تم العثور على كمية اخرى مخبأة بإحكام تحت مقعد السائق باستعمال الثنائي سينوتقني.

وكشفت ذات المصالح، أن التحقيق مفتوح من اجل توقيف المشتبه فيهم الذين هم في حالة فرار.