أم البواقي: الدرك يحجز 9 كلغ مخدرات ويوقف 3 أشخاص

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون. في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات “الكيف المعالج” وتوقيف ثلاثة أشخاص.

العملية جاءت مواصلة للجهود المبذولة من طرف القيادة للإطاحة بالشبكات الإجرامية ومحاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها. حيث نفذت على مستوى بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي، بعد إستغلال معلومات واردة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر إقليم الاختصاص. بصدد تمرير كمية معتبرة من المخدرات “كيف معالج” إلى ولاية مجاورة.

على الفور تم وضع تشكيل أمني محكم للإطاحة بالمشتبه فيهم، و بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية و تنشيط عنصر الاستعلامات تم حجز 9 كلغ من الكيف المعالج وسيارتين نفعيتين ودراجة نارية VMS. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 143500 دج من عائدات المتاجرة مع توقيف ثلاثة أشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 58 سنة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فيما ستسلم المحجوزات للمصالح المعنية.

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