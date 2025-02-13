أم البواقي: الدرك يطيح بعصابة تستدرج ضحاياها لسرقتهم عن طريق الفايسبوك

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون. من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بسرقة ممتلكات المواطنين و الاعتداء عليهم عن طريق استدراجهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

العملية النوعية جاءت بعد تلقي اتصال من مركز العمليات للتبليغ عن تعرض أشخاص لاعتداء وسرقة مبلغ مالي من أحد الضحايا يقدّر بـ 12.000.000 دج من طرف مجهولين. وأكد الضحية في تصريحاته أنه كان يريد شراء شاحنتين نوع JAC، وبعدما تم الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك). تمكنوا من استدراجه إلى المكان المسمى مشتة سي حسين بلدية عين فكرون وسَلبِ ماله.

وبعد تكثيف التحريات والتعمق في التحقيق تم التوصل إلى عناصر الشبكة وتوقيفهم. والمقدر عددهم بأربعة أشخاص في وقت قياسي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ضد عناصر الشبكة، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.