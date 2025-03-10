أم البواقي: الدرك يفكّك شبكة تُتاجر بالمخدرات وحجز كمية معتبرة

تمكن مستخدموا المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيقوس. في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج). وتفكيك شبكة إجرامية.

الشبكة الإجرامية تتكون من 10 أشخاص، حيث تم توقيف 07 أشخاص فيما يبقى 3 آخرين في حالة فرار.

تأتي هذه العملية والتي نفذت على مستوى بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي، و بعد إستغلال معلومات واردة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر إقليم الاختصاص. تعمل على تمرير كمية معتبرة من المخدرات نوع “كيف معالج”. باشرت و على الفور بوضع تشكيل أمني محكم للإطاحة بالمشتبه فيهم.

وأسفرت العملية على حجز 04 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى دراجة نارية. سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الرابع. خراطيش للذخيرة عيار 16 ملم ، مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية.

هذا و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فيما ستسلم المحجوزات للمصالح المعنية.

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