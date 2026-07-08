أم البواقي: الدرك يوقف شخصا ويحجز كمية معتبرة من المهلوسات بعين فكرون

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج مع بقاء مشتبه فيه آخر في حالة فرار.

العملية نُفذت بناءً على معلومات واردة إلى الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالمخدرات عبر إقليم بلدية عين فكرون. و تقوم بإتخاذ مستودع لبيع قطع الغيار المستعملة مكان لتخزين و بيع هاته السموم، استغلالا للمعلومة. تم وضع خطة محكمة لهذا الغرض من طرف مستخدمي الفرقة و باستعمال تقنيات التحري الخاصة، جرى تحديد مكان المستودع.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و الحصول على إذن بالتفتيش من طرف نيابة الجمهورية. تم تشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة ومداهمة المكان. و بعد التفتيش الأمني الدقيق جرى توقيف المشتبه فيه و العثور على كمية من المخذرات مقدرة بـ 980 غ من الكيف المعالج. ومواصلة للتحقيق مع المشتبه فيه تم التوصل لهوية المشتبه فيه الآخر.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة. فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.

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