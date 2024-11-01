أم البواقي: الدرك يوقف 3 أشخاص ويسترجع مبلغ مالي مسروق

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية أم البواقي من توقيف 3 أشخاص بتهمة السرقة مع استرجاع المبلغ المالي المسروق.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وبتاريخ 28/10/2024 على الساعة 19:30 مساءا. وإثر تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 10.55 من أحد المواطنين. مفادها تعرضه للاعتداء من طرف شخصين مجهولين و سرقة مبلغ مالي قدره 730 مليون سنتيم من داخل شاحنته المركونة أمام مطعم ببلدية أولاد حملة والفرار إلى وجهة مجهولة.

وبعد مباشرة التحريات من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد حملة، في وقت وجيز تم تحديد هوية الفاعلين. مع توقيفهم وذلك خلال 06 ساعات من وقت وقوع الجريمة. أين تم توقيف ثلاثة أشخاص متورطين مع استرجاع مبلغ مالي قدره 698 مليون سنتيم تم تسليمه للضحية. المشتبه فيهم قاموا بالتخطيط لعملية السرقة عن طريق الإعتداء باستعمال وسيلة النقل نوع رونو كليو كومبيس.

بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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