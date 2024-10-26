أم البواقي: العثور على جثة الطفل المفقود الذي جرفته السيول 

تمكنت مصالح الحماية المدنية بأم البواقي من العثور على جثة الطفل المفقود الذي جرفته سيول الواد.

وأطلقت مصالح الحماية المدنية بأم البواقي اليوم عملية البحث عن طفل يبلغ من العمر 11 سنة مفقود بعدما جرفته السيول.

وتدخلت ذات المصالح في حدود الساعة 16سا و53دقيقة، من اجل البحث عن طفل جرفته مياه الوادي بالمكان المسمى واد ربيعة ببلدية ودائرة عين البيضاء.

العملية سخرت مصالح الحماية المدنية 3 غطاسين، الفرقة السينو تقنية ،شاحنة انقاذ، وسيارة اتصال.