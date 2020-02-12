أم البواقي..العثور على جثة امرأة نهشتها الذئاب والكلاب الضالة بدوار أولاد خالد 

عثرت مصالح الحماية المدنية، لولاية أم البواقي، اليوم الأربعاء، على جثة امرأة، في العقد الخامس من العمر، مرمية على قارعة الطريق بدوار أولاد خالد.

وكشف بيان الحماية لولاية أم البواقي، أنّه تم العثور على جثة امرأة على قارعة الطريق بسيقوس على الساعة التاعسة صباحاً.

وقال البيان، أنّ الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 58 سنة، أين وُجدت متوفية على جانب طريق ترابي لها فساد على مستوى الرأس.

كما أوضح ذات المصدر، أنّه هناك إحتمالية لتعرض الجثة إلى عملية نهش من طرف الكلاب المتشردة والذئاب.

هذا وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيقوس، لأجل نقل وتحويل الجثة، أين تم نقلها غلى مستشفى عين فكرون.

كما أنّ مصالح الدرك الوطني قد رافقت عملية إجلاء الجثة، وباشرت في فتح تحقيق في ملابسات الواقعة.