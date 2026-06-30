أم البواقي.. العثور على جثة مفقود جرفته مياه وادي الكمين

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية أم البواقي، من العثور على جثة الضحية المفقود الذي جرفته مياه وادي الكمين، ببلدية ودائرة الضلعة.

وحسب المصالح نفسها، تم العثور على الضحية متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 51 سنة، أين تم انتشاله وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي بأم البواقي.

وسخر لهذه العملية 03 شاحنات تدخل، فرقة غطاسين، الفرقة السينوتقنية، سيارة إسعاف، سيارتي اتصال، حافلة و32 عون بمختلف رتبهم.

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