أم البواقي: العثور على حيوان ضبع مخطط مصاب

قامت محافظة الغابات لولاية ام البواقي رفقة محافظة الغابات لولاية خنشلة بتسليم حيوان محمي، ممثلا في الضبع المخطط.

ووجد الضبع مصابا على مستوى الولاية بمؤسسة تربية الحيوانات غير الأليفة وعرضها على الجمهور حاج عيسى ببلدية أم البواقي.

وحسب بيان حافظة الغابات لولاية ام البواقي، اليوم الجمعة، سيتم الاعتناء بالضبع، وإعادة إطلاق سراحها في محيطه الطبيعي.

للإشارة، يعتبر حيوان الضبع عامة والمخطط خاصة من الحيوانات المفترسة والمهددة بالانقراض في العالم، كما هو الحال في الجزائر.

ويكثر وجود حيوان الضبع في الأراضي الجرداء الجافة وغابات الأشجار الشوكية والصحارى الصخرية، بين شمال وشرق إفريقيا.

للتذكير، لا يتم دفن الضبع الا بوجود الشرطة أو الدرك ومحضر قضائي، حيث يتم حرق الجثة قبل دفنها.