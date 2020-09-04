أم البواقي: العثور على شاب مشنوقا بغرفة داخل منزل

تدخلت الحماية المدنية لعين مليلة، بأم البواقي، لأجل نقل جثة شاب، بالمكان المسمى حي قواجلية رابح، بلدية ودائرة عين مليلة.

وحسب الحماية المدنية، فإن الشاب يبلغ من العمر 25 سنة، وجد مشنوقا بواسطة حبل بغرفة داخل منزل سكني بالطابق الثاني.

وتم نقل جثة الشاب المتوفي، اليوم الجمعة، من طرف الحماية المدنية لعين مليلة الى مستشفى عميرات، الكائن بذات الولاية.

للتذكير، هي ثاني حادثة انتحار اليوم بعد الأولى التي سجلت بتبسة، أين تم العثور على جثة شاب يبلغ 27 سنة.

وحسب الحماية المدنية، عثر على الشاب ملفوفا بحبل بلاستيكي حول رقبته ومعلق بدعامة خشبية بسقف منزله بطريق الماء الابيض بالشريعة.

وتم تحويل جثة الشاب على متن سيارة الاسعاف التابعة لذات الوحدة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة، في تبسة.