أم البواقي.. العثور على عدد معتبر من العجلات المطاطية داخل غابة سيدي أرغيس

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي عثور مجموعة من الشباب على عدد معتبر من العجلات المطاطية داخل غابة سيدي أرغيس ببلدية أم البواقي.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح محافظة الغابات لولاية أم البواقي، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، إلى عين المكان في خرجة ميدانية مستعجلة.

وقد تم خلال المعاينة الوقوف على المخالفة المسجلة، والشروع فورًا في رفع جميع الإطارات التي وُجدت داخل الغابة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها .

وتتوجّه محافظة الغابات لولاية أم البواقي بجزيل الشكر لكل المواطنين الذين ساهموا في حماية الفضاءات الغابية، لاسيما من خلال التبليغ السريع عن مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن تعاون المواطنين يظلّ عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية