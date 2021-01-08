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أم البواقي: العثور على ورشة سرية لصناعة الواقيات الحديدية للمركبات بعين مليلة

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أم البواقي: العثور على ورشة سرية لصناعة الواقيات الحديدية للمركبات بعين مليلة
بقلم م . فيصل

تمكنت مصالح الأمن بدائرة عين مليلة ولاية أم البواقي اليوم الجمعة من إكتشاف ورشة سرية لصناعات الحديدة للمركبات.

العملية تمت بعد إستغلال لمعلومات بخصوص قيام أشخاص بإنشاء ورشة سرية لصناعة الواقيات الحديدية للمركبات.

وذلك مع تقليد علامات تجارية خاصة بمختلف أنواع المركبات بمدينة عين مليلة.

وعلى إثر ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قامت ذات المصالح بتفتيش هذه الورشة التي تم إنشاؤها داخل مستودع.

أين تم ضبظ 740 وحدة من واقي الصدمات الحديدي وآلات تلحيم و تقطيع و ثقب و جهاز إعلام آلي وطابعة.

بالإضافة إلى فرن تقليدي الصنع و قضبان حديدية تستعمل كمادة خام و معدات أخرى.

وخلال العملية تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في القضية تتراوح أعمارهم بين 28 و 35 سنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=945679

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