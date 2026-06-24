أم البواقي.. الـ BRI تطيح بمروّجي مخدرات وتحجز إكستازي وأسلحة بيضاء

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخصين وضبط كمية معتبرة من المخدرات، المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة.

القضية جاءت بعد استقاء عناصر فرقة البحث والتدخل معلومات مفادها قيام شخصين، أحدهما مسبوق قضائيا، بترويج المؤثرات العقلية والمخدرات على مستوى مسكنيهما العائلي بمدينة سيقوس.

وأسفرت التحريات، بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية، عن توقيف المشتبه فيهما وضبط كميات من الممنوعات.

وتتمثل المحجوزات في 1658،9 غرام من المخدرات “كيف معالج”، 182 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. 5 أقراص من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي. وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من مختلف الأنواع والأحجام.

وتم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما البالغان من العمر 29 و33 سنة، عن القضية، قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.