أم البواقي: القبض على شاب وشابة وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي، من توقيف شاب وشابة، وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، فقد تم القبض على الشخضين، بقبو عمارة بحي النصر، في أم البواقي.

وتم ضبط 79 قرص من المؤثرات العقلية من دواء بريغابالين، كمية من الكيف المعالج، عبارة عن خمسة قطع مقسمة ومهيأة للترويج.

كما تم حجز أسلحة بيضاء، ممثلة في سيف ذو مقبض خشبي، خنجر ذو مقبض بلاستيكي، عصا خشبية وقاطع ورق.

كما تم العثور على صندوق حديدي به مبلغ مالي قدره 10270 دج يعتبر من عائدات الترويج، إضافة الى دراجة نارية من نوع sam .

المشتبه فيهما انجز ضدهما ملفا جزائيا تم تقديمهما أمام النيابة المحلية أمس الخميس، عن قضايا جنحة الحصول والشراء قصد البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية، جنحة حمل وحيازة عدة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، الفعل المخل بالحياء، جنحة الإغراء العلني للأشخاص بقصد تحريضهم على الفسق، جنحة السماح لأشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق في محلات وأماكن غير مستعملة من الجمهور.