أم البواقي.. الكشف عن شخص ينتحل هوية الغير متورط في عدة قضايا

كشفت الشرطة العلمية والتقنية بأم البواقي، عن شخص منتحل هوية الغير متورط في عدة قضايا اجرامية.

وفي تفاصيل العملية، حسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قامت عناصر فرقة قمع الاجرام BRB بتاريخ 2020.10.04، بتحويل شخص مشبوه يبلغ من العمر 41 سنة إلى مقر أمن الولاية من اجل دارسة حالة.

ومكنت احترافية ويقظة رجال الشرطة وكذا الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة المتوفرة للأمن الوطني ومنها نظام رفع البصمات AFIS والقياسات الجسدية من تحديد هويته الحقيقية.

ويتعلق الأمر، بشخص مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 39 سنة ينحذر من ولاية خنشلة.

المشتبه فيه قام بالتستر وراء هوية مزيفة، تهربا من التوقيفات الأمنية والمتابعات القضائية جراء ارتكابه لعدة قضايا اجرامية ارتكبت باقليم ولاية خنشلة.

وتمثلت القضايا التي تورط فيها المشتبه فيه، في المتاجرة في المخدرات وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والحيازة والاستهلاك للمخدرات.

وأنجز ضد المشتبه فيه، ملفا جزائيا في القضية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.