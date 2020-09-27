أم البواقي: الكشف عن وحدة صناعية سرية وحجز كميات كبيرة من العسل الفاسد

كشفت مصالح الأمن الحضري الثالث بعين البيضاء في أم البواقي، عن وحدة صناعية تنشط بطريقة غير قانونية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمكنت ذات المصالح، من حجز كميات كبيرة من العسل الفاسد الموجه للاستهلاك.

ويأتي ذلك، في إطار نشاطات مصالح الأمن الوطني لمحاربة كل أشكال الجريمة وكذا النشاطات التجارية المشبوهة، لاسيما الماسة بصحة المواطن.

وفي التفاصيل، تمكن رجال الشرطة بالأمن الحضري الثالث بعين البيضاء في عملية نوعية من الكشف عن وحدة صناعية مختصة في صناعة العسل تنشط في إطار غير قانوني.

وجاءت هذه العملية على اثر معلومات استقتها عناصر الشرطة، مفادها وجود وحدة صناعية تنشط بطريقة غير قانونية على مستوى أحد المساكن بحي عين أم الجمال.

ليتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية وبحضور المصالح المختصة.

أين تم تفتيش المسكن وضبط 5 آلات صناعية خاصة بصناعة مواد العسل والخل والزهر من مختلف العلامات.

بالإضافة إلى حجز كميات كبيرة من مادة العسل فاسدة موجهة للاستهلاك، مخزنة من دون استيفاء شروط الحفظ والتخزين.

وتمثلت في خزان به حوالي قنطار من العسل، و32 علبة عسل من مختلف الأحجام، و26 دلو من مادة العسل بدون غطاء.

وكذا عدة صهاريج خاصة بتخزين العسل وعلب وقارورات مملوءة بمادة الزهر، والخل وأخرى فارغة.

وكميات كبيرة من الملصقات التجارة الخاصة بهذه المواد، كما تم أيضا معاينة عدم وجود أدوات الحماية داخل الوحدة.

وتم إنجاز ضد صاحب الوحدة الذي يبلغ من العمر 47 سنة، ملف جزائي عن قضية إنشاء وحدة صناعية مصنفة لحماية البيئة وسط حي سكني دون الحصول على تصريح أو ترخيص وفقا للتشريع المعمول به.

بالإضافة إلى تهمة صنع وبيع مواد فاسدة وانعدام شروط الحفظ والتخزين الصحية وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وعدم التصريح أو تأمين العمال.

وتم تقديم المعني بموجب الملف أمام الجهات القضائية، فيما تم إتلاف المواد الاستهلاكية الفاسدة بالتنسيق مع المصالح المختصة.