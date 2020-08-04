أم البواقي.. الكشف عن ورشة لإعداد منتجات كيميائية بطريقة غير قانونية

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مليلة في أم البواقي، من الكشف عن ورشة لصناعة سائل تبريد محركات المركبات وغاسل الزجاج بطريقة غير قانونية.

وحسب صفحة الولاية على فايسبوك، جاءت هذه القضية، بعد الاستغلال الجيد لمعلومات من قبل عناصر الأمن الحضري الثالث، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتوظيب وبيع منتجات مختلفة للكيمياء المعدنية بمدينة عين مليلة بطريقة غير قانونية.

وبالتنقل إلى عين المكان رفقة المصالح المختصة، تم العثور على مواد ومنتجات صناعية داخل ورشة خاصة مجهزة بأدوات و معدات، أين تم ضبط 1116 دلو خاص بسائل تبريد المحرك.

بالإضافة إلى 834 قارورة خاصة بغاسل الزجاج، و4 صهاريج سعة 1000 لتر مملوءة، و2300 دلو فارغ، و3000 قفل خاص بالقارورات، و5000 ملصقة لعلامة تجارية.

وتبين أن هذه المنتجات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، غير مطابقة للمعايير والجودة، ليتم حجزها.

كما تم انجاز ملف جزائي ضد شخصين يبلغان من العمر 30 و 32 سنة، عن قضية إنشاء ورشة لتوظيب وتغليف المنتجات الكيميائية مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبيع وتوظيب والحيازة لغرض البيع، منتجات كيميائية غير مطابقة للمعايير المعمول بها.