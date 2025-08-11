أم البواقي.. المعتديان على مواطن بعين فكرون في قبضة الأمن

فتحت مصالح أمن دائرة عين فكرون بولاية أم البواقي تحقيقًا، على الفور، عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق اعتداء شابين على شخص باستعمال سلاح أبيض محظور وسرقة أغراضه، وذلك بأحد أحياء مدينة عين فكرون.

وبتنسيق مباشر مع النيابة المختصة، باشرت الوحدات العملياتية تحرياتها، إذ تم استغلال مقطع الفيديو لتحديد هوية المشتبه فيهما.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف المعنيين في ظرف وجيز، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهما.