أم البواقي.. انحراف قطار لنقل المواد البترولية بعين كرشة

شهدت النقطة الكلمترية 13 بين هنشير تومغني وعين كرشة بالمكان المسمى كسار الطواجن، انحراف عربتين لقطار نقل البضائع خط تبسة - القرزي بولاية قسنطينة.

الحادثة لم تخلف أي خسائر بشرية حسب مدير النقل لولاية أم البواقي، زروقي العايش. فيما تم تسجيل أضرار طفيفة في السكة الحديدية. هذا وتم تنقل مدير النقل الى عين المكان لمعاينة الحادثة وامر بتسخير 03 حافلات كاجراء استباقي. لنقل المسافرين القادمين من العاصمة. ليتم نقلهم من محطة القطار القرزي بولاية قسنطينة الى كل من ولاية ام البواقي وولاية تبسة تفاديا لاي تعطيل بسبب الحادثة.

يشار أن العربتين كانتا فارغتين من الحمولة والمتمثلة في المواد البترولية، حيث يتكون القطار من 10 عربات.

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