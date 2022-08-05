أم البواقي.. انقلاب صهريجين وتسرب لمادة المازوت

أدى انحراف قطار مكون من ثمانية عربات صهريج محملة بمادة المازوت، الى انقلاب صهريجين وتسرب للمادة دون تسجيل خسائر بشرية بولاية أم البواقي.

وفي بيان لمثالح الحماية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين فكرون وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية أم البواقي،

وهذا لأجل إنحراف قطار ب8 صهاريج محملة بمادة المازوت مع انقلاب صهريجين لهما تسرب بدون خسائر بشرية بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 46 بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي.

كما وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي نداء للجمهور، بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري.

وحسبما ورد اليوم الخميس في بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي

توجه نداء لكل شخص يكون وقع ضحية لشخص يدعى “عصام نزار”. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة. التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قصد تقييد شكواه أو لسماع شهادته في الموضوع.

للإشارة، فقد تم إرفاق البيان الصحفي بصورة الشخص المشتبه فيه بالنصب والإحتيال و انتحال صفة عسكري.

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