أم البواقي.. انقلاب صهريجين وتسرب لمادة المازوت
أدى انحراف قطار مكون من ثمانية عربات صهريج محملة بمادة المازوت، الى انقلاب صهريجين وتسرب للمادة دون تسجيل خسائر بشرية بولاية أم البواقي.
وفي بيان لمثالح الحماية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين فكرون وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية أم البواقي،
وهذا لأجل إنحراف قطار ب8 صهاريج محملة بمادة المازوت مع انقلاب صهريجين لهما تسرب بدون خسائر بشرية بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 46 بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي.
طالع ايضا:
محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
كما وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي نداء للجمهور، بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري.
وحسبما ورد اليوم الخميس في بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي
توجه نداء لكل شخص يكون وقع ضحية لشخص يدعى “عصام نزار”. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة. التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قصد تقييد شكواه أو لسماع شهادته في الموضوع.
للإشارة، فقد تم إرفاق البيان الصحفي بصورة الشخص المشتبه فيه بالنصب والإحتيال و انتحال صفة عسكري.
جرحى بعد “معركة” بالأسلحة البيضاء بسبب أرض فلاحية في أم البواقي!
كما خلفت، مؤخرا، مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعة من الفلاحين الأحرار وأصحاب المستثمرة الفلاحية المسماة “موايسية سالم” الواقعة بمشتة “عرقوب الطين” ببلدبة “الضلعة” في ولاية ام البواقي،
عدة جرحى، من بينهم اثنان أصيبا بجروح خطيرة وتم تحويلهما إلى إحدى المصحات العمومية للمعالجة من إصاباتهما الخطيرة،
وهذا عقب نشوب معركة دموية استعملت فيها جميع الأسلحة البيضاء، من عصي وقضبان حديدية.
وحسب مصادر “النهار”، فإن أسباب هذه المشاجرة، تعود إلى خلاف حول أرض فلاحية بمساحة تقدر بحوالي 70 هكتارا تم حرثها وزرعها شعيرا وقمحا لينا من قبل الفلاحين الأحرار، وهي في الحقيقة ملك للمستثمرة الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.
وحسب ذات المصادر، فإن اندلاع المشاجرة حدث وقت قدوم الفلاحين الأحرار على حصد ما زرعوه في الخريف،
غير أن أصحاب المستثمرة اعترضوا سبيلهم ورفضوا قطعيا حصاد حوالي 70 هكتارا من الشعير والقمح اللين التي تبقى معرضة للتلف بسبب هذا النزاع،
في ظل سكوت الجهات المعنية أو تدخل جهات أخرى كوسيط بين الطرفين لحصد المحصول وتركه في مكان حيادي إلى غاية الفصل في النزاع القائم بينهم.
أم البواقي: توقيف شخصين للسرقة من داخل مسكن
تمكنت شرطة عين ببوش بأم البواقي من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل مسكن واسترجعت المسروقات.
جاءت القضية بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ببوش لشكوى رسمية من قبل أحد المواطنين. في موضوع السرقة من داخل مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة عين ببوش. التي استهدفت عدد من الأغراض والآلات المنزلية.
ليتم فتح تحقيق في القضية. أفضى إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم والوصول إلى مكان إخفاء المسروقات على مستوى مسكن ريفي.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة تم تفتيش المسكن وتوقيف المشتبه فيه. واسترجاع المسرقات المتمثلة في (مضخة كهربائية، آلة قص الأعشاب، جهاز مذياع).
إستمرارا في التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيه ثاني في القضية الذي تم توقيفه هو الآخر. أين أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية “السرقة بالتسلق من داخل مسكن”، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.