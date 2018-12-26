أم البواقي : تخصيص 14 مليار دج لدفع عجلة التنمية عبر 29 بلدية

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أم البواقي : تخصيص 14 مليار دج لدفع عجلة التنمية عبر 29 بلدية
بقلم م . فيصل

خصصت ولاية أم البواقي غلاف مالي  بقيمة 14 مليار دج من أجل دفع عجلة التنمية عبر 29 بلدية بذات الولاية.

وحسب مسعود حجاج والي الولاية الدولة خصصت هذا الغلاف المالي كشطر أول بهدف إنجاز مشاريع تنموية عبر بلديات الولاية.

والتي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن والاستجابة لانشغالاتهم المطروحة.

وأضاف الوالي أن بلديات الولاية ستستفيد مستقبلا من شطر ثان لإستكمال مشاريعها التنموية.

كما شدد حجاج خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي العادية الرابعة على ضرورة احترام معايير الجودة، والآجال المحددة لاستكمال الأشغال.


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