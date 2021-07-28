أم البواقي.. تخصيص 8 ملايير سنتيم لإقتناء وتركيب 4 مولدات للأكسجين

اتخذ والي أم البواقي، قرارا هاما من أجل تسهيل عملية تزويد المؤسسات الإستشفائية بمادة الأكسجين للمرضى لاسيما المصابين بالكوفيد.

وحسب بيان لمصالح الولاية، ألغى الوالي، جميع الإعانات المالية الموجهة للأنشطة الرياضية، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره 8 ملايير سنتيم منها 6 ملايير موجهة لميزانية قطاع الصحة ومليارين لميزانية الولاية قصد إقتناء وتركيب 4 مولدات للأكسجين générateurs d’oxygène.

ويأتي ذلك، لتوزيع هذه المادة على المؤسسات الإستشفائية عبر إقليم الولاية.

وأشار البيان، إلى إن الاتصال جاري على قدم وساق مع الممونين للإقتناء وتركيب مولدات الأكسجين في أسرع وقت.