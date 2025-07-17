أم البواقي.. تدشين مستشفى “الشهيد مصطفى بن بولعيد” بسعة 240 سريرًا

أشرف وزير الصحة، رفقة والي ولاية أم البواقي، على تدشين المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 240 سريرًا، في خطوة هامة لتعزيز المنظومة الصحية بالولاية.

ويُعدّ هذا الصرح الطبي من أبرز المشاريع الصحية الحيوية بالمنطقة، حيث تم إنجازه وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات الطبية الحديثة، ليشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي، ويساهم في تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالولاية، إلى جانب تقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية لفائدة سكان أم البواقي والولايات المجاورة.

وقد قام الوزير، مرفوقًا بالوالي، بجولة تفقدية شملت مختلف أجنحة المستشفى، الذي يتوفر على مصالح طبية وجراحية متكاملة، بما في ذلك غرف العمليات والتخصصات الدقيقة، على غرار: الجراحة العامة، جراحة الأطفال، جراحة العظام والرضوض، جراحة الأعصاب، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العيون، جراحة القلب والشرايين، جراحة الكلى والمسالك البولية

كما يتوفر المستشفى على مصالح متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والمعدة، التخدير والإنعاش، الطب الشرعي، الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى الطب الداخلي، طب الأطفال، أمراض القلب، أمراض الكلى، وأمراض السرطان، فضلًا عن صيدلية مركزية لضمان توفر الأدوية والتكفل الأمثل بالمرضى.

و تم تزويد المؤسسة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة، ويشرف على تسييرها طاقم طبي وإداري عالي الكفاءة، ما من شأنه أن يعزز التغطية الصحية في الولاية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويجسد هذا المشروع التزام الدولة بتطوير الهياكل الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين.